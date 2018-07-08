К подмытому паводком мосту станции Шилка отправили восстановительные поезда

ЧИТА, 8 июл — РИА Новости. Три восстановительных поезда Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) направлены к мосту на станции Шилка, опору которого подмыло паводком, сообщают железнодорожники.

Река Кия в Шилкинском районе Забайкалья вышла из берегов — в зоне затопления оказались 560 домов, эвакуируется около 2 тысяч человек, разрушены несколько мостов — как минимум, четыре автомобильных, один железнодорожный.

"Восьмого июля в 17:28 местного времени (11.28 мск) на станции Шилка в результате подъема уровня воды в реке Кие подмыта опора четного железнодорожного моста, находящегося в западной горловине станции. Движение по мосту остановлено. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", — информирует железная дорога. Отмечается, что движение поездов в обоих направлениях идет по нечетному мосту.

"К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Шилка, Борзя и Чита", — уточняется в сообщении.

По информации железнодорожников, для бесперебойного и безопасного движения поездов в период сильных дождей на Забайкальской железной дороге усилен контроль состояния земляного полотна, мостов, скально-обвальных участков. В полной готовности находятся 22 противоразмывных поезда с камнем, щебнем и пиломатериалами.

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