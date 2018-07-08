В Забайкалье эвакуировали около двух тысяч человек из-за паводка

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка. Архивное фото

ЧИТА, 8 июл — РИА Новости. Река Кия в Шилкинском районе Забайкалья вышла из берегов: в зоне затопления оказались 560 домов, эвакуируется около 2 тысяч человек, сообщил РИА Новости глава города Шилка Сергей Сиволап.

"Разрушены четыре автомоста, один железнодорожный сломался посередине. Ещё один мост под вопросом — степень разрушения определить пока не можем, но вода идёт верхом. На сегодня в зоне затопления 560 домов, это около 2 тысяч жителей. Налажены эвакопункты, люди размещены в детсадах, общежитиях. Очень помогают коммерсанты, в том числе обеспечивают снабжение продуктами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, паводок вызван ливневыми дождями, идущими в районе в течение трех-четырех дней.

"Вода пошла с верхов, начала подниматься сегодняшним днём, около 13.00. Копали обводные каналы, подняли технику по тревоге, обкапывали мосты, но река залила всю долину", — уточнил глава города.