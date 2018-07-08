В Киеве подтвердили гибель двух украинцев в ДТП в Орле

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Два украинца погибли и четверо пострадали в ДТП в Орловской области, сообщил заместитель директора департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Ранее источник в экстренных службах Орловской области сообщил РИА Новости, что ранним утром в воскресенье автобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком под Орлом, два человека погибли, четверо госпитализированы.

"По информации, полученной посольством Украины в РФ от управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в Орле произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. Четверо пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу", — приводит слова Кирилича украинское информагентство УНИАН.

Также, по его словам, консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и во взаимодействии с родными — по перевозке тел погибших на Украину.