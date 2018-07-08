В Удмуртии 20 детей отравились на отдыхе в лагере

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Признаки пищевого отравления появились у 20 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере "Волна", сообщает следственное управление СК РФ по Удмуртской республике.
"По данным проверки, вчера, 7 июля, вечером у 20 отдыхавших в лагере детей появились признаки пищевого отравления. Двое из них были доставлены в больницу", — информирует СУ СК.
На место выехали следователи и сотрудники полиции. Произведен осмотр помещений лагеря, в том числе столовой, изъята документация, представляющая интерес для следствия, опрашивается администрация и персонал детского лагеря. На момент происшествия в нем находилось около 130 детей. Сейчас лагерь закрыт, дети возвращаются домой.