Суд продлил задержание начальника пожарной службы по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 8 июл — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово продлил до вторника срок задержания начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня", где 25 марта погибли 60 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в суде.

Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ подал в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кемеровской области" Бурсина. Представитель прокуратуры просил продлить срок задержания, чтобы ознакомиться с материалами и проверить законность возбуждения уголовного дела, о котором стало известно накануне.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил продлить срок задержания Бурсина на 72 часа, то есть до вторника", — сказал собеседник агентства и уточнил, что рассмотрение ходатайства следствия перенесено на 10 июля.

По версии следствия, Бурсин нарушил закон "О пожарной безопасности" и "Боевой устав подразделений пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ", не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерова на месте пожара в помещении ТРЦ "Зимняя Вишня". Также, как считает следствие, он не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара, из-за чего в здании торгового центра погибли люди.

Ранее фигурантами уголовного дела о ЧП в "Зимней вишне" стали 10 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за пожарную сигнализацию в здании и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.