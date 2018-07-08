Гендиректор аэропорта в Якутске подозревается в получении крупной взятки

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении директора аэропорта Якутска по факту получения взятки в особо крупном размере, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

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"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества "Аэропорт Якутск"", — говорится в сообщении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в особо крупном размере".

По версии следствия, за несколько лет подозреваемый получил от местных предпринимателей взятку 14 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту Якутска.

Ведомство сообщает, что по ходатайству следствия суд заключил подозреваемого под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.