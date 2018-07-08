Под Орлом автобус с украинскими номерами попал в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Автобус с украинскими номерами попал в ДТП под Орлом. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Орловской области.
По его словам, два человека погибли, четверо госпитализированы. Предположительно, все пострадавшие — граждане Украины.
Как отметил собеседник агентства, авария произошла в шесть утра. Автобус столкнулся с фурой.
По данным регионального управления МЧС, авария произошла на улице Итальянская. На месте ДТП работали силы и средства орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.