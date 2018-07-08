Под Орлом автобус с украинскими номерами попал в ДТП

Последствия ДТП в городе Орле на улице Итальянская. 8 июля 2018

Последствия ДТП в городе Орле на улице Итальянская. 8 июля 2018

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Автобус с украинскими номерами попал в ДТП под Орлом. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Орловской области.

По его словам, два человека погибли, четверо госпитализированы. Предположительно, все пострадавшие — граждане Украины.

Как отметил собеседник агентства, авария произошла в шесть утра. Автобус столкнулся с фурой.

По данным регионального управления МЧС, авария произошла на улице Итальянская. На месте ДТП работали силы и средства орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.