МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Полицейские задержали второго подозреваемого по делу о краже вещей у гражданина Великобритании в московском такси, сообщила в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что британца рано утром обокрали в московском такси, угостив кофе, после употребления которого он потерял сознание, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Позже полицейские установили автомобиль и задержали первого подозреваемого. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим является журналист BBC, который аккредитован для работы в России во время чемпионата мира по футболу.

"В рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска установлено местонахождение второго подозреваемого в совершении данного преступления. Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий", — пояснила Волк.

По данным полиции, двое злоумышленников занимались нелегальным извозом с использованием личного автомобиля. В районе Театральной площади британец сел к ним в автомобиль. Подозреваемые в итоге похитили имущество своего пассажира, воспользовавшись его бессознательным состоянием, добавила Волк.-0-