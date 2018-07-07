МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в ограблении гражданина Великобритании в московском такси, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении кражи у гражданина Великобритании" – сказала Волк журналистам.
Она добавила, что также установлен автомобиль, в который сел мужчина. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Оперативники принимают меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника подозреваемого.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим является журналист Би-Би-Си, который аккредитован для работы в России во время чемпионата мира по футболу.