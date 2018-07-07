В Москве задержали подозреваемого в ограблении сотрудника Би-Би-Си в такси

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в ограблении гражданина Великобритании в московском такси, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что британца в ночь на субботу ограбили в московском такси, предварительно угостив кофе. После употребления напитка он потерял сознание. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении кражи у гражданина Великобритании" – сказала Волк журналистам.

Она добавила, что также установлен автомобиль, в который сел мужчина. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Оперативники принимают меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника подозреваемого.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим является журналист Би-Би-Си, который аккредитован для работы в России во время чемпионата мира по футболу.