Бастрыкин провел в Сочи оперативное совещание

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Большинство насильственных преступлений совершают люди в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков, констатировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Сочи с руководителями ряда подразделений Южного федерального округа, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В заседании приняли участие руководители и сотрудники следственных управлений по Краснодарскому краю, Севастополю и республике Крым.

"На повестку дня были вынесены вопросы о состоянии преступности в указанных регионах, а также подведение итогов следственной работы за 5 месяцев 2018 года и планирование дальнейших действий по улучшению показателей", — сказала она.

В ходе встречи Бастрыкин подчеркнул необходимость шире использовать предоставленные законом возможности для предотвращения преступлений. "Большая часть преступлений насильственного характера происходит в состоянии алкогольного опьянения либо после употребления наркотических средств и психотропных веществ", — отметил на совещании глава СК.

Также были подведены итоги и озвучены результаты следственной деятельности в указанных регионах. Бастрыкин отметил, что в текущем году следственными подразделениями проделана значительная работа по расследованию преступлений против личности, в сфере экономики, а также преступлений экстремистской направленности и других тяжких и особо тяжких преступлений.

"По результатам совещания председатель СК России дал ряд конкретных поручений и указаний, направленных на улучшение качества предварительного следствия, оперативное расследование заслушанных им уголовных дел, а также совершенствование работы по приоритетным направлениям деятельности следственных управлений, в том числе по работе с обращениями граждан", — заключила Петренко.