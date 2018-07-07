Суд в Москве арестовал охранника, ограбившего "Альфа-банк"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест охранника, ограбившего "Альфа-банк" на северо-востоке Москвы на 10 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в Москве полиция задержала инкассатора одного из российских банков, похитившего около 10 миллионов рублей. Мужчина задержан в Домодедово Московской области, где он и проживает.
Как уточнили в "Альфа-банке", подозреваемый в краже не работает инкассатором, а является сотрудником частного охранного предприятия, которое обслуживает банк. "Альфа-банк" проводит служебное расследование после кражи денег охранником ЧОП.