Суд в Москве арестовал охранника, ограбившего "Альфа-банк"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест охранника, ограбившего "Альфа-банк" на северо-востоке Москвы на 10 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

"Суд избрал в отношении Аркадия Кочешнова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — сказала она, добавив, что ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 161 УК РФ "Грабеж".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в Москве полиция задержала инкассатора одного из российских банков, похитившего около 10 миллионов рублей. Мужчина задержан в Домодедово Московской области, где он и проживает.

Как уточнили в "Альфа-банке", подозреваемый в краже не работает инкассатором, а является сотрудником частного охранного предприятия, которое обслуживает банк. "Альфа-банк" проводит служебное расследование после кражи денег охранником ЧОП.