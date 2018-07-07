Полицейские задержали мужчину, ранившего иностранца в баре Москвы

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ранении иностранца в баре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина, нанесший в ходе конфликта в баре колото-резанное ранение иностранцу", — пояснили в пресс-службе столичного управления.

Там добавили, что к полицейским обратился иностранный гражданин. Он сообщил, что неизвестный причинил ему телесные повреждения. В сопровождении полицейских пострадавшего госпитализировали. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В ходе проверки полиция установила, что в одном из столичных баров на Рочдельской улице между иностранцем, который отдыхал там со своим другом, и неизвестным мужчиной возник конфликт. В ходе этого конфликта гостю столицы нанесли колото-резаное ранение. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Его доставили в отделение полиции, с ним проводятся необходимые следственные действия.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, пострадавший является журналистом из США, сам инцидент произошел рано утром в субботу.