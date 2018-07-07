Начальника службы пожаротушения задержали по делу о пожаре в "Зимней вишне"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Начальника службы пожаротушения в Кузбассе Андрея Бурсина задержали по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ему предъявили обвинение в халатности. Следствие считает, что Бурсин не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также "не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара", из-за чего погибли люди.

"Следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Петренко.

Бурсин был первым, кто приехал на тушение пожара в "Зимней вишне". Он рассказывал, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, никто из администрации или охраны не встретил пожарных и никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их.

Трагедия в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

По этому делу проходят несколько человек, в том числе глава регионального МЧС Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев, охранник ТЦ Сергей Антюшин, пожарный Сергей Генин, электрик Александр Никитин, технический директор "Зимней вишни" Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, отвечавший за противопожарную безопасность в ТЦ, а также Юлия Богданова, которая работала генеральным директором Кемеровского кондитерского комбината — главного собственника торгово-развлекательного комплекса.