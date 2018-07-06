Экс-начальнику полиции аэропорта Внуково дали пять лет колонии за взятку

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший начальник линейного отдела МВД РФ в московском аэропорту Внуково признан виновным в получении взятки почти на 4 тысячи долларов, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее в суде было установлено, что в марте 2016 года подсудимый получил взятку в сумме 3980 долларов за бездействие при пресечении незаконного перемещения из Турции через аэропорт Внуково коммерческих партий товаров для их продажи в России.

"Солнцевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему начальнику линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ "получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя в крупном размере". Суд… назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 5 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержание произошло сразу после получения взятки. Подсудимому назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере более 7,5 миллиона рублей и запрет на государственную службу сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.