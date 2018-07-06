Под Пензой погиб пенсионер, вернувшийся в горящий дом за документами

САРАТОВ, 6 июл — РИА Новости. Пенсионер погиб при пожаре в Пензенской области, по словам очевидцев, вернувшись в охваченный огнем дом за документами, сообщило в пятницу региональное управление Следственного комитета России.

Возгорание в доме по улице Большой Курмыш в селе Казеевка Пензенского района произошло в четверг около 16.00 мск, а после тушения огня в здании было обнаружено тело его 84-летнего хозяина.

"На момент возникновения возгорания в доме, кроме хозяина, находились его сожительница, дочь и внучка. Со слов очевидцев и родственников, мужчина вернулся в дом, охваченный огнем, чтобы взять документы, однако выйти ему уже не удалось", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание могло произойти после замыкания электропроводки. Следователи ведут проверку.