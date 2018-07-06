Под Пензой погиб пенсионер, вернувшийся в горящий дом за документами

САРАТОВ, 6 июл — РИА Новости. Пенсионер погиб при пожаре в Пензенской области, по словам очевидцев, вернувшись в охваченный огнем дом за документами, сообщило в пятницу региональное управление Следственного комитета России.
"На момент возникновения возгорания в доме, кроме хозяина, находились его сожительница, дочь и внучка. Со слов очевидцев и родственников, мужчина вернулся в дом, охваченный огнем, чтобы взять документы, однако выйти ему уже не удалось", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, возгорание могло произойти после замыкания электропроводки. Следователи ведут проверку.