"Единая Россия" приостановит членство в партии зампреда Брянской облдумы

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Брянское региональное отделение "Единой России" приостановит членство зампредседателя областной думы Юрия Гапеенко, которого подозревают во взятке в 240 тысяч рублей, сообщило реготделение партии в пятницу.

© Фото : Следком Официальный канал СК России в сети tam tam Зампредседателя Брянской облдумы заподозрили в получении взятки

По данным СК, Гапеенко подозревается в получении взятки в 240 тысяч рублей за оказание покровительства двум коммерческим структурам. Он задержан.

"Согласно п. 4.4.6. Устава Всероссийской политической партии "Единая Россия", членство в партии лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, будет приостанавливаться", — говорится в сообщении.

Представитель регионального отделения ЕР заявила РИА Новости, что членство Гапеенко будет приостановлено "в скором времени".

Гапеенко занимает пост зампредседателя Брянской облдумы с сентября 2016 года. Также является членом политсовета регионального отделения партии "Единая Россия".