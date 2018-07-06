В МЧС назвали возможную причину пожара в здании в Пензе

При пожаре в городе Пенза сгорела кровля и частично выгорели внутренние помещения в административно-производственном здании. 6 июля 2018

При пожаре в городе Пенза сгорела кровля и частично выгорели внутренние помещения в административно-производственном здании. 6 июля 2018

САРАТОВ, 6 июл — РИА Новости. Крупный пожар в административно-производственном здании в Пензе мог произойти от возгорания печи в кондитерском цеху, сообщил в пятницу на пресс-конференции начальник областного главка МЧС Сергей Козлов.

Ранее в главке МЧС сообщили РИА Новости, что пожар в здании на улице Молокова, 20, где в одном из арендованных помещений располагался кондитерский цех, произошел в пятницу около 02.50 мск, а спустя около четырех часов огонь был ликвидирован. В результате сгорела кровля, частично выгорели внутренние помещения в административно-производственном здании на площади около 3 тысяч квадратных метров. Никто не пострадал.

"По предварительным данным, пожар начался от возгорания печи в кондитерском цеху… На кровле отсутствовали противопожарные отсеки. Кровля целиковая была на деревянной обрешетке, и огонь очень быстро распространился на большую площадь", — сказал Козлов.