В России возбудили новое уголовное дело против Винника

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия направила Греции новый запрос о выдаче россиянина Александра Винника для привлечения к уголовной ответственности из-за возбуждения нового уголовного дела о мошенничестве в сфере компьютерной информации, сообщила Генеральная прокуратура России в ответ на запрос РИА Новости.

Сообщается, что в марте и апреле 2018 года Винник, в том числе через своего представителя, обратился в ГП РФ с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

"По результатам проверки названных заявлений, 21 мая 2018 года возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере ", — говорится в ответе Генпрокуратуры.

Первого июня в отношении Винника вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и суд заочно выдал санкцию на заключение под стражей.

"В связи с этим Генпрокуратурой РФ 5 июня 2018 года министру юстиции, прозрачности и прав человека Греческой Республики направлен новый запрос о выдаче Винника А.В. для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ", — добавляется в сообщении.

Винник является специалистом по криптовалютам. Он был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании миллиардов долларов. Его выдачи также добиваются Россия и Франция.