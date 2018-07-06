Волгоградец пытался передать телефоны в колонию с помощью квадрокоптера

ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Житель Волгограда пытался доставить в местную тюрьму семь сотовых телефонов, используя квадрокоптер, сообщает УФСИН России по Волгоградской области.

"Сотрудники оперативной службы и отдела охраны исправительной колонии №12 задержали жителя Волгограда при попытке доставки семи сотовых телефонов, трех зарядных устройств и двух сим-карт с использованием квадрокоптера", — сообщает в релизе пресс-служба ведомства.

По данным УФСИН, в отношении задержанного составлен административный протокол, проводится проверка.