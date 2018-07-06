В Москве мужчина получил травмы после резкой остановки лифта

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Следователи проводят проверку после того, как тормоз сработал в лифте на 40-м этаже столичной многоэтажки, что травмировало пассажира, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тормоз сработал при падении лифта, в котором находился мужчина, с 40 этажа многоэтажки в жилищном комплексе "Корона Севера" на севере Москвы. Также источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что лифт резко съехал с 40 до 20 этажа.

По данным следствия, 5 июля в жилом доме по улице Дыбенко кабина лифта с пассажиром внутри, двигаясь вверх, резко остановилась на 40-м этаже, в результате чего мужчина получил телесные повреждения. Пострадавшему на месте оказана вся необходимая медицинская помощь.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.

Она добавила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отмечается в канале СК РФ в "ТамТам", следователи опрашивают работников обслуживающей организации, также изъята техническая документация.