В Башкирии третьи сутки ищут пропавших школьников

УФА, 6 июл — РИА Новости. Башкирские правоохранители и волонтеры расширили территорию поиска 11-летней девочки и 15-летнего парня в Башкирии, которые три дня назад, созвонившись, ушли гулять и не вернулись домой, сообщил РИА Новости представитель в следственном управлении СК РФ по региону.

Жительница Иглинского района Башкирии 4 июля обратилась в полицию с сообщением, что ее 11-летняя дочь 3 июля созвонилась со своим 15-летним знакомым, с которым учится в одной школе, ушла гулять и пропала. Мальчик тоже исчез. Следователи возбудили уголовное дело. Проверяют разные версии пропажи детей, опрашивают одноклассников, друзей, родственников, проверяют информацию в социальных сетях.

"Зона поиска расширяется, детей ищут не только в самом поселке Иглино, но и в близлежащих населенных пунктах. Фотографии несовершеннолетних с приметами разосланы по постам ДПС и отделениям полиции. В поиске участвуют правоохранители и волонтеры, а также родственники и сельчане, поиски велись и в ночное время, они продолжаются", — сказал агентству представитель следствия.

К проверке ситуации с детьми подключилась уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

"Мы со своей стороны проверяем факт исчезновения несовершеннолетних. Известно, что дети из семей, которые на учете никогда не состояли, дети в школе характеризуются хорошо, на учете по делам несовершеннолетних не состояли. Учатся удовлетворительно", — сообщила агентству детский омбудсмен.

Она отметила, что с четверга к поиску пропавших подключились волонтеры со всей республики и общественной организации поисковиков.