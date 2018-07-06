Жители Камчатки и Курил ощутили землетрясение магнитудой 5,7

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Жители Камчатки и Северо-Курильска ощутили землетрясение магнитудой 5,7, которое произошло в Тихом океане, спасатели обследуют населенные пункты на предмет разрушений, сообщили региональные главки МЧС РФ.

"Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловске-Камчатском после ощущаемого землетрясения. Сейсмособытие, которое произошло днем 6 июля, ощущалось жителями Петропавловска–Камчатского, Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных районов силой до 4 баллов", — говорится в сообщении камчатского главка МЧС.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана в 123 километрах юго-восточнее поселка Озерновский Усть–Большерецкого района, расстояние до береговой линии — 50 километров. Подземный толчок произошел 04.40 мск на глубине 70 километров, его магнитуда составила 5,7. По данным сейсмостанции "Петропавловск", угрозы возникновения цунами нет.

По предварительной информации МЧС, жертв и разрушений нет.

"Эпицентр подземных толчков располагался в 167 км северо-восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 70 километров", — сообщили в МЧС России по Сахалинской области.

Землетрясение ощутили и жители Северо-Курильска. По сведениям очевидцев, ощутимость подземных толчков составляла около трех баллов. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет.

"Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС", — рассказали в пресс-службе МЧС.