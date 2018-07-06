Жители Камчатки и Курил ощутили землетрясение магнитудой 5,7

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Жители Камчатки и Северо-Курильска ощутили землетрясение магнитудой 5,7, которое произошло в Тихом океане, спасатели обследуют населенные пункты на предмет разрушений, сообщили региональные главки МЧС РФ.
Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана в 123 километрах юго-восточнее поселка Озерновский Усть–Большерецкого района, расстояние до береговой линии — 50 километров. Подземный толчок произошел 04.40 мск на глубине 70 километров, его магнитуда составила 5,7. По данным сейсмостанции "Петропавловск", угрозы возникновения цунами нет.
По предварительной информации МЧС, жертв и разрушений нет.
Землетрясение ощутили и жители Северо-Курильска. По сведениям очевидцев, ощутимость подземных толчков составляла около трех баллов. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет.
"Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС", — рассказали в пресс-службе МЧС.