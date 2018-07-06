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Происшествия

День за полтора: почему заключение в СИЗО стало суровее, чем в колониях

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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСледственный изолятор № 2 Бутырская тюрьмаСледственный изолятор № 2 Бутырская тюрьма
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Один день в следственном изоляторе приравняли к полутора дням в колонии общего режима, двум дням в колонии-поселении и трем дням исправительных работ — соответствующий закон на этой неделе подписал президент России. Документ имеет обратную силу, поэтому в скором времени на свободу раньше срока могут выйти десятки тысяч заключенных. О том, зачем в законодательство внесли изменения и каких категорий осужденных они не коснутся, — в материале РИА Новости.

Гуманизация системы

Правозащитники и эксперты добивались принятия этого закона ровно десять лет — проект с поправками впервые внесли в Госдуму еще в июне 2008-го.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЗаключенный. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Заключенный. Архивное фото

"Условия содержания в следственном изоляторе существенно суровее, чем в колониях общего режима и колониях-поселениях. Это может сравниться лишь с зонами строгого режима, — объясняет РИА Новости заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Антон Цветков. — Большинство СИЗО переполнены — в камерах в полтора, а порой и в два раза больше людей, чем должно быть по регламенту. Заключенным даже приходится спать по очереди. К тому же многие российские тюрьмы построены не один десяток лет назад и их оснащенность порядком устарела".

Впрочем, по мнению экспертов, условия содержания в СИЗО новый закон не изменит. Зато на свободу раньше положенного срока выйдут многие осужденные, отбывающие наказание в колониях общего режима и колониях-поселениях.

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© РИА Новости
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"Для этого заключенным или их адвокатам нужно обратиться в суд с заявлением о перерасчете срока, — рассказывает РИА Новости один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. — В документе нужно указать даты поступления в СИЗО и колонию. Пересмотреть и сократить сроки могут десяткам тысяч человек".

Однако это не касается осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж, захват воздушного судна, вооруженный мятеж, торговлю и производство наркотиков, нападения на представителей власти, а также на людей и здания, пользующиеся международной охраной. Кроме того, закон не распространяется на особо опасных рецидивистов и тех, кому пожизненным или 25-летним сроком заменили смертную казнь.

"Законопослушным гражданам не о чем беспокоиться — все матерые уголовники, которые сидят за убийства, изнасилование, разбои и другие тяжкие преступления, останутся за решеткой, — отмечает Цветков. — На свободу выйдут лишь осужденные за преступления небольшой тяжести, такие как кражи, мошенничество и тому подобное".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаключенные исправительной колонии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заключенные исправительной колонии

Авторы законопроекта также выразили надежду на то, что после принятия закона судьи будут более взвешенно подходить к избранию меры пресечения.

Дома "сидеть" невыгодно

Между тем два дня пребывания под домашним арестом теперь засчитываются только за один день содержания под стражей и лишения свободы. Интересно, что эта поправка появилась в законопроекте относительно недавно. Большинство экспертов, опрошенных РИА Новости, признали ее вполне обоснованной.

Подсудимый Дмитрий Кондратенко и адвокат Василий Кальван
© Фото : Галина Жильцова / Бердск-онлайн
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"Конечно, условия содержания под домашним арестом более мягкие, чем в СИЗО и на зонах. Одно дело находиться в камере с десятью потенциальными преступниками, другое — жить в квартире с родственниками, — объясняет РИА Новости бывший член ОНК и правозащитник Игорь Сажин. — Однако не исключено, что адвокаты, которые понимают, что их клиенты виновны, теперь будут не только добиваться их заключения под стражу, но и затягивать расследование".

По словам Павла Крашенинникова, это остается исключительно на совести адвокатов. "Безусловно, юристы могут манипулировать законом, — отмечает автор проекта. — Но представлять интересы подзащитных — их работа, за которую они получают деньги. Сложно в этом их обвинять".

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году судьи удовлетворили почти 6,5 тысячи ходатайств об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкИсправительная колония общего режима № 2 во Владимирской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Исправительная колония общего режима № 2 во Владимирской области

Поддержка бизнеса

По мнению правозащитников и юристов, порой тех, кто совершил преступление небольшой тяжести, специально помещают в СИЗО — для оказания давления. Угодив на нары, человек понимает, что, скорее всего, дело кончится обвинительным приговором, и охотно идет на любые уступки.

"Конечно, работать с подследственным проще, если он за решеткой. У коммерсантов таким способом нередко пытаются отобрать бизнес, — говорит Крашенинников. — Мы надеемся, что новый закон сведет к минимуму подобные случаи".  

Осужденный в Можайской воспитательной колонии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кроме того, эксперты уверены, что после перерасчета сроков наказания на свободу выйдет много предпринимателей — большинство из них сейчас находятся либо в колониях общего режима, либо на поселении. "Их освобождение положительно скажется на всем бизнес-сообществе, — уверен Антон Цветков. — Ведь многие коммерсанты наверняка вернутся на рынок".

По данным ФСИН России, в стране сейчас 226 следственных изоляторов, в которых содержится более ста тысяч заключенных. В колониях общего режима отбывают наказание свыше 120 тысяч человек, в колониях-поселениях — порядка 35 тысяч. Всего же за решеткой находится почти 600 тысяч человек.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаключенный исправительной колонии общего режима № 2 во Владимирской области моет руки
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заключенный исправительной колонии общего режима № 2 во Владимирской области моет руки

"Принятие этого закона — серьезное событие, гораздо важнее любых амнистий, — резюмирует Крашенинников. — Это шаг в сторону гуманизации системы исполнения наказаний, а также усиления борьбы с коррупцией".

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Alex Ak.
Да для чиновников это сделано... Пока они под следствием год-два сидят в VIP- камерах, потом судья дает 3-4 года лишения и из зала суда на свободу с чистой совестью, так и не познав мест лишения свободы... Для чиновников и так домашний арест придумали...
08:13
06.07.2018
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