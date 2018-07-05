В Ярославской области три человека погибли в ДТП, сообщил источник

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Три человека, включая ребенка, погибли, женщина и ребенок попали в больницу после ДТП в Ярославской области в четверг, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, ДТП произошло на трассе М-8 "Холмогоры" — столкнулись две иномарки.

"В одной машине погибли двое взрослых, в другой машине ехали женщина и двое детей – мальчики шести и семи лет, они были госпитализированы, но один из них скончался в больнице", — сказал собеседник агентства.

В УМВД по региону подтвердили информацию о ДТП, сообщили, что на месте работают сотрудники полиции.

"Выясняются все обстоятельства произошедшего", — сообщила РИА Новости представитель ведомства.