Власти Кабардино-Балкарии контролируют угрозу прорыва дамбы на реке Черек

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Власти Черекского района Кабардино-Балкарии принимают меры по устранению угрозы прорыва дамбы на реке Черек, который может привести к подтоплению домов местных жителей, сообщает районная администрация.

Ранее сообщалось, что утром в четверг в результате обильных осадков произошел подъем уровня реки Баксан. В результате, по данным властей, было подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау, разрушены четыре моста. Движение по трассе было перекрыто. Отрезанными от остальной республики остались три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли. К 13.00 мск движение по поврежденным участкам автодороги было восстановлено в реверсивном режиме, а затем обеспечено в обоих направлениях. В связи с опасностью разлива рек режим ЧС был введен на территории всей Кабардино-Балкарии.

"Из-за интенсивного таяния ледников в результате устойчиво высокой температуры и поднятия уровня воды в русле реки Черек создалась реальная угроза прорыва берегоукрепительной дамбы и подтопления частных домовладений в селении Аушигер", — говорится в сообщении.

По данным администрации, приняты оперативные меры по устранению угрозы размытия дамбы, проводятся аварийно-восстановительные работы.