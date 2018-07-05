Митрохина оштрафовали за нарушение порядка проведения пикета

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Тверской районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей члена политкомитета партии "Яблоко" Сергея Митрохина, обвиняемого в повторном нарушении порядка проведения пикетирования, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: признать Митрохина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", — огласила решение судья Ольга Затомская.

Из протокола задержания следует, что Сергей Митрохин был задержан утром 19 июня за нарушение части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения пикетирования). В нем указано, что "гражданин Митрохин публично выражал мнение… осуществлял публичное мероприятие". В протоколе также содержалась ссылка на указ президента, в связи с которым проведение одиночных пикетов без согласования с органами исполнительной власти считается незаконным. Усиленные меры безопасности введены с 25 мая по 25 июля в регионах, где проводится чемпионат мира по футболу.

Политику грозило до 30 суток ареста. Судья с учетом характера правонарушения назначила обвиняемому минимальное наказание. Сам Митрохин заявил суду о своем несогласии с наказанием, а также что решение Тверского суда будет обжаловано.

"Я не согласен с тем, что меня правомерно задержали у здания Госдумы в ходе проведения не требующего уведомления одиночного пикета в связи с повышением пенсионного возраста", — сказал он и пояснил, что проводил пикет "в своих личных интересах, как будущий пенсионер, а также в интересах своих многих избирателей". Он также отметил, что знал о существующем указе президента, устанавливающем усиленные меры безопасности во время ЧМ.

Правительство РФ ранее объявило о внесении изменений в пенсионное законодательство, предложив повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Как отметил премьер Дмитрий Медведев, основная цель этих изменений — повысить пенсии и реформировать пенсионную систему.

Ранее федеральное бюро "Яблока" приостановило деятельность планировавшего выдвигаться от партии на выборы мэра Москвы Митрохина в качестве председателя московского отделения, приняв решение не распускать его. Бюро считает, что Митрохин нанес партии политический вред и сорвал общее собрание московского "Яблока" 20 июня, а также третий этап конференции 27 июня, "чтобы создать для себя благоприятные условия для выдвижения в мэры и лишить этих условий своего конкурента, главу Гагаринского района Москвы Елену Русакову". В итоге было заявлено, что "Яблоко" не примет участия в выборах мэра Москвы из-за отсутствия кандидата. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября.