В Самарской области депутат погиб в ДТП

САРАТОВ, 5 июл — РИА Новости. Депутат городского совета Балаково Саратовской области Андрей Володихин вместе со своей девушкой в четверг погиб в ДТП с грузовиком в Самарской области, сообщило балаковское отделение партии "Единая Россия", членом которой являлся погибший.
Местное отделение ЕР выразило глубокие соболезнования семьям погибших. "Андрей Володихин запомнится как самый яркий и активный депутат городского совета и отзывчивый человек. Он недавно вступил в партию. Стал победителем предварительного голосования на округе №8", — отмечается в сообщении.