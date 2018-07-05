В Самарской области депутат погиб в ДТП

САРАТОВ, 5 июл — РИА Новости. Депутат городского совета Балаково Саратовской области Андрей Володихин вместе со своей девушкой в четверг погиб в ДТП с грузовиком в Самарской области, сообщило балаковское отделение партии "Единая Россия", членом которой являлся погибший.

"Депутат совета города Балаково Андрей Володихин погиб сегодня рано утром в ДТП. В 6.20 (5.20 мск) в Сызранском районе на автодороге М-5 у села Переволоки столкнулись фура и легковой автомобиль. В результате ДТП автомобиль загорелся. Андрей со своей девушкой Татьяной погиб на месте. Первого июля Андрею исполнилось 40 лет. У него осталась дочь", — говорится в сообщении.

Местное отделение ЕР выразило глубокие соболезнования семьям погибших. "Андрей Володихин запомнится как самый яркий и активный депутат городского совета и отзывчивый человек. Он недавно вступил в партию. Стал победителем предварительного голосования на округе №8", — отмечается в сообщении.