СК начал проверку после избиения полицейского в Карачаево-Черкесии

ПЯТИГОРСК, 5 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту применения насилия адвокатом в отношении полицейского в Карачаево-Черкесии, сообщает следственное управление СК по региону.

"По предварительным данным, адвокат филиала адвокатской палаты №11 города Черкесска Кемал Кущетеров применил насилие в отношении оперуполномоченного, а также высказывал угрозы в отношении присутствующих представителей власти", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после произошедшего инцидента пострадавшему сотруднику полиции и адвокату Кущетерову было предложено пройти медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения и употребление психотропных и наркотических веществ. Сотрудник полиции прошел освидетельствование, в свою очередь адвокат Кущетеров по неизвестным причинам отказался от его прохождения, уточнили в СК.

"Согласно предварительному судебно-медицинскому исследованию, у сотрудника полиции действительно имеются телесные повреждения. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы на наличие телесных повреждений в отношении обоих фигурантов, у сотрудника полиции изъята порванная форменная рубашка, проводятся опросы очевидцев, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проверка продолжается", — добавили следователи.