На Урале начали проверку из-за недомогания детей в оздоровительном лагере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Сотрудники следственных органов начали проверку по факту ухудшения состояния здоровья нескольких детей в оздоровительном лагере в Верхней Пышме, сообщает региональное управление СК РФ.

"Днем 5 июля… поступило сообщение об ухудшении самочувствия нескольких несовершеннолетних в местном детском оздоровительном лагере. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас детям оказана необходимая помощь, их здоровью ничто не угрожает. Количество пострадавших уточняется.