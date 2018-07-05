Во Владимирской области один человек погиб в ДТП

ДТП во Владимирской области на нерегулируемом и не охраняемом железнодорожном переезде 102 км Ковров - Муром. 5 июля 2018

ДТП во Владимирской области на нерегулируемом и не охраняемом железнодорожном переезде 102 км Ковров - Муром. 5 июля 2018

ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Один человек погиб и один получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля с маневровым тепловозом на неохраняемом переезде во Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По данным главного управления МЧС по региону, информация об аварии на нерегулируемом и неохраняемом железнодорожном переезде на перегоне Ковров — Муром поступила спасателям в четверг в 11.30 мск.

"Произошло столкновение Lada Granta с маневровым тепловозом. Погибла женщина 1946 года рождения, пострадал мужчина 1951 года рождения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, они оба находились в автомобиле.