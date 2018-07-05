Суд вынес приговор жителю Кургана, выбросившего собаку с пятого этажа

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 9 месяцам колонии общего режима жителя Кургана, который в состоянии опьянения выбросил собаку с пятого этажа, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, в марте 44-летний житель Кургана умышленно выбросил собаку из окна квартиры. Животное получило травмы и погибло в ветеринарной клинике.

"Мировым судьей судебного участка №44 судебного района Кургана вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в "жестоком обращении с животными", приговор не вступил в законную силу, добавляет надзорное ведомство.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за живодерство, согласно которому максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений составляет 3 года, помимо этого, возможен штраф в размере 80 тысяч рублей. За аналогичное деяние, совершенное группой лиц, предлагается лишать свободы на срок от 3 до 5 лет. Ужесточается наказание за истязание животных в присутствии несовершеннолетних, а также использование садистских методов издевательств — до 5 лет лишения свободы.