В МГД готовы помогать матери инвалида, обвиняемой в продаже диазепама

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Депутаты Мосгордумы (МГД) готовы оказать помощь матери ребенка-инвалида, против которой возбудили уголовное дело за перепродажу лекарства с психотропным веществом, а также помочь ей в лечении ребенка, заявила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Ранее московская полиция возбудила уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида, перепродавшей лекарство с психотропным веществом, но учла "ее жизненные обстоятельства" и не стала требовать ее заключения под стражу, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По версии следствия, 38-летняя женщина незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам. Не сертифицированное в России зарубежное лекарство подозреваемая до этого незаконно купила через интернет "у неизвестного лица", выяснили сыщики. Впоследствии женщина решила препарат перепродать, и в момент получения денег ее задержали.

"Она в любом случае имеет право на бесплатную юридическую помощь, и она может за ней обратиться. Конечно, этой женщине надо помогать, и прежде всего, лечить ее ребенка… Во всяком случае, я свяжусь с хосписом, выясню, что с ребеночком, и ему нужно оказать помощь. Матери нужна юридическая помощь, а я готова заняться ребенком, ему надо помогать вне зависимости от чего-то", — сказала Стебенкова.

Замглавы комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям, главный внештатный детский реабилитолог Минздрава РФ Татьяна Батышева также призвала помочь женщине и подчеркнула, что произошедшее необходимо "изучить досконально", а "наказывать и сажать человека за то, что она совершила проступок, неправильно".

"Я считаю, что надо разобраться, а если будут обращения от этой мамы, от нашей общественности, безусловно, конечно, мы подключимся. Я понимаю, что такое иметь ребенка-инвалида, да еще с таким тяжелым заболеванием, как эпилепсия, это очень непростая ситуация, где количество препаратов просто на вес золота. И если препарат подходит, подчас он просто спасает жизнь. Я предлагаю учесть, что это одинокая мама, воспитывающая ребенка-инвалида. Безусловно, надо найти возможность и сделать все, чтобы она вернулась к своим детям", — сказала Батышева РИА Новости.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием закрыть уголовное дело в отношении матери шестилетнего мальчика, больного детским церебральным параличом. Как говорится в тексте петиции, москвичка купила на интернет-форуме диазепам в микроклизмах, который не зарегистрирован в России. Позже в детском хосписе женщине посоветовали получить бесплатно через поликлинику диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм москвичка попыталась перепродать на том же форуме, но была задержана полицией.

Уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" возбуждено отделом полиции по Мещанскому району. Интернет-ресурс, через который шла купля-продажа препарата, сейчас заблокирован.