Мать ребенка-инвалида не хотела сбыть диазепам, заявил адвокат

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, обвиняемой в сбыте сильнодействующего транквилизатора диазепама, отпускаемого по рецепту, не было умысла на сбыт, она не пыталась заработать на его продаже, заявил РИА Новости ее адвокат Юрий Манукян.
"Если следовать букве закона до конца, в ее чистом виде, у Екатерины отсутствовал умысел на сбыт, то есть форма вины в виде прямого умысла, которая предполагается при данном преступлении. Она не знала, что сбывает запрещенное вещество. Подтверждение этому — она не пользовалась способами анонимизации себя, продавала со своего аккаунта "ВКонтакте", в открытой группе, этот аккаунт привязан к ее номеру, которым она пользуется уже 15 лет, переговоры о встрече она (вела) также со своего номера", — рассказал Манукян.
Он не отрицает факт продажи вещества, оборот которого контролируется, но подчеркивает, что Коннова не ставила целью извлечение прибыли, поскольку она продала лекарство дешевле, чем приобрела его сама. Также адвокат подчеркнул, что его подзащитной двигали скорее гуманные мотивы.
В полиции Москвы РИА Новости подтвердили факт возбуждения уголовного дела. По данным следствия, женщина "незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество – диазепам".
Уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" возбуждено отделом полиции по Мещанскому району. Интернет-ресурс, через который шла купля-продажа препарата, сейчас заблокирован.
Диазепам входит в список "Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", утверждаемый правительством РФ. С 1 августа 2013 года диазепам внесен в Список III психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.