Мать ребенка-инвалида не хотела сбыть диазепам, заявил адвокат

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, обвиняемой в сбыте сильнодействующего транквилизатора диазепама, отпускаемого по рецепту, не было умысла на сбыт, она не пыталась заработать на его продаже, заявил РИА Новости ее адвокат Юрий Манукян.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием закрыть уголовное дело в отношении матери шестилетнего мальчика, больного детским церебральным параличом. Как говорится в петиции, москвичка купила на интернет-форуме диазепам в микроклизмах, который не зарегистрирован в России. Позже в детском хосписе женщине посоветовали получить бесплатно через поликлинику диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм москвичка попыталась перепродать на том же форуме, но была задержана полицией. Против нее завели дело.

"Если следовать букве закона до конца, в ее чистом виде, у Екатерины отсутствовал умысел на сбыт, то есть форма вины в виде прямого умысла, которая предполагается при данном преступлении. Она не знала, что сбывает запрещенное вещество. Подтверждение этому — она не пользовалась способами анонимизации себя, продавала со своего аккаунта "ВКонтакте", в открытой группе, этот аккаунт привязан к ее номеру, которым она пользуется уже 15 лет, переговоры о встрече она (вела) также со своего номера", — рассказал Манукян.

Он не отрицает факт продажи вещества, оборот которого контролируется, но подчеркивает, что Коннова не ставила целью извлечение прибыли, поскольку она продала лекарство дешевле, чем приобрела его сама. Также адвокат подчеркнул, что его подзащитной двигали скорее гуманные мотивы.

"Об извлечении прибыли тут речи никакой идти не могло, и с точки зрения духа закона, и с точки зрения буквы закона отсутствовала субъективная сторона преступления. Психическое отношение обвиняемого к совершенному деянию — она не желала продать психотропное вещество, она полагала, что продает остатки детских лекарств. Тем самым она хотела поправить условно материальное положение на 3 тысячи рублей, чтобы приобрести какие-то другие лекарства, ну и, в том числе, есть другие дети, которые нуждаются в том же самом. В среде мамочек, которые попали в аналогичную ей ситуацию, это нормально, они ищут любые способы облегчить боль и страдание своих детей. И когда лекарство не зарегистрировано, они покупают его на черном рынке, с рук", — рассказал адвокат.

В полиции Москвы РИА Новости подтвердили факт возбуждения уголовного дела. По данным следствия, женщина "незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество – диазепам".

Уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" возбуждено отделом полиции по Мещанскому району. Интернет-ресурс, через который шла купля-продажа препарата, сейчас заблокирован.

Диазепам входит в список "Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", утверждаемый правительством РФ. С 1 августа 2013 года диазепам внесен в Список III психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.