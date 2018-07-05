В Челябинске судят коллекционера по обвинению в хищении фрагмента метеорита

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Суд в Челябинске начал рассмотрение уголовного дела в отношении частного коллекционера, обвиняемого в хищении из музея фрагмента метеорита, упавшего в регионе в 2013 году, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Центрального райсуда Челябинска Анастасия Ахметшина.

По данным УФСБ России по региону, в июле 2017 года в ведомство обратилось руководство государственного исторического музея с заявлением о пропаже из запасников фрагмента метеорита весом более 2,5 килограмма. Экспонат был обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею. Рыночная стоимость 1 килограмма метеорита, являющегося частью музейного фонда, по оценке работников музея, составляет более 1 миллиона рублей, сообщало ФСБ.

Следственным органом УФСБ России по области было возбуждено уголовное дело за "мошенничество в особо крупном размере" в отношении данного коллекционера.

"В Центральном районном суде Челябинска прошло два заседания по данному уголовному делу. Следующее состоится 19 июля в 14.00 (12.00 мск)", — сказала она.

В картотеке дел районного суда указывается, что данное уголовное дело поступило в суд 18 июня, а два заседания по делу состоялись 21 июня и 2 июля.

Метеорит со сверхзвуковой скоростью и яркой вспышкой света пролетел над территорией Челябинской области 15 февраля 2013 года в 9.22 по местному времени (7.22 мск). В 3.20.26 по Гринвичу наблюдался толчок магнитудой 4,0 примерно в 1 километре к юго-западу от центра Челябинска. На Земле это событие наблюдалось как мощный взрыв. Ударная волна от метеорита, в дальнейшем названного "Челябинском", повредила здания и выбила множество стекол, более 1,6 тысячи человек пострадали.