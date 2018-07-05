Кузнецова призвала разобраться в деле женщины, перепродавшей наркопрепарат

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова призывает самым тщательным образом разобраться в деле матери ребенка-инвалида, которую обвиняют в перепродаже психотропного вещества, и обещает оказать ей всю необходимую помощь, в том числе юридическую, если она потребуется.

Ранее московская полиция возбудила уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида, перепродавшей лекарство с психотропным веществом, но учла "ее жизненные обстоятельства" и не стала требовать ее заключения под стражу, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По версии следствия, 38-летняя женщина незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам. Не сертифицированное в России зарубежное лекарство подозреваемая до этого незаконно купила через интернет "у неизвестного лица", выяснили сыщики. Впоследствии женщина решила препарат перепродать, и в момент получения денег ее задержали.

"Мы готовы оказать всяческую помощь, если она необходима, вести юридические консультации, направить своё ходатайство… Я призываю, чтобы (дело) следователями было расследовано тщательнейшим образом, весь комплекс обстоятельств был изучен. Конечно, статья тяжкая, ситуация с одной стороны как бы очевидна, но с другой — надо понять, по какой причине все это произошло", — сказала Кузнецова журналистам.

Она добавила, что запросила "более подробную информацию по этому случаю", с тем, чтобы разобраться, был ли ребёнок обеспечен необходимыми ему лекарствами и почему матери пришлось закупать незарегистрированный в РФ препарат по интернету.

"Наша задача — чтобы решения были максимально в интересах ребёнка, а в интересах ребёнка — когда мама рядом", — заявила Кузнецова.

Омбудсмен также считает, что из этой ситуации нужно сделать "комплексные выводы" и реализовать комплекс мер, ранее разработанный ее аппаратом в том числе и при участии экспертов Минздрава и направленный на совершенствование системы паллиативной помощи в стране. "Нужно, чтобы мы принципиально таких ситуаций могли избежать или свести их к минимуму", — добавила Кузнецова.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием закрыть уголовное дело в отношении матери шестилетнего мальчика, больного детским церебральным параличом. Как говорится в тексте петиции, москвичка купила на интернет-форуме диазепам в микроклизмах, который не зарегистрирован в России. Позже в детском хосписе женщине посоветовали получить бесплатно через поликлинику диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм москвичка попыталась перепродать на том же форуме, но была задержана полицией.

Уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" возбуждено отделом полиции по Мещанскому району. Интернет-ресурс, через который шла купля-продажа препарата, сейчас заблокирован.