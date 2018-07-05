В Кабардино-Балкарии ввели режим ЧС из-за опасности разлива рек

НАЛЬЧИК, 5 июл — РИА Новости. Режим ЧС введен на всей территории Кабардино-Балкарии с 5 июля в связи с сохраняющейся опасностью разлива рек, сообщает пресс-служба главы региона в четверг.

"Распоряжением главы Кабардино-Балкарии в связи с сохраняющейся опасностью разлива рек в Зольском, Баксанском, Урванском, Майском, Черекском, Терском и Прохладненском районах, с 5 июля режим ЧС вводится на территории всей республики", — говорится в сообщении.

Ранее режим ЧС был введен на территории Эльбрусского района. Около 7.00 мск в четверг в результате обильных осадков произошел подъем уровня реки Баксан. По данным властей, подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный — Баксан — Азау, разрушены четыре моста. Движение по трассе было перекрыто. Отрезанными от остальной республики оказались три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли, где поживают 1493 человека. Позже движение по поврежденным участкам автодороги Прохладный — Баксан — Азау было восстановлено в реверсивном режиме.