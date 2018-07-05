Пермский бизнесмен получил три года условно за обрушение сцены с детьми

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам условно индивидуального предпринимателя по делу об обрушении сцены в Перми в 2017 году, в результате которого пострадали семь детей, сообщает СК РФ.

"Он признан виновным в совершении преступления… "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 мая 2017 года на площади перед дворцом культуры в Перми было запланировано проведение фестиваля, оформлением сцены занимался предприниматель. Он дал техникам указание не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, в результате во время репетиций от сильного порыва ветра одна из двух звуковых башен упала на участников, семь детей получили травмы различной степени тяжести, уточнили в СК.