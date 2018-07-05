Следствие усомнилось во вменяемости мужчины, порвавшего картину Репина

Нападение на картину Репина в Третьяковке (48)

Посетители у репродукции картины Ивана Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», оригинал которой поврежден Игорем Подпориным в Третьяковской галерее. 1 июля 2018

Посетители у репродукции картины Ивана Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», оригинал которой поврежден Игорем Подпориным в Третьяковской галерее. 1 июля 2018

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Следствие оценит вменяемость вандала Игоря Подпорина, порвавшего картину "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее, сообщила РИА Новости в четверг его адвокат Анна Лубягина.

Сейчас Подпорин находится под арестом по решению суда.

"Следователь сказал мне, что назначит психиатрическую экспертизу. Пока я не знаю, будет это амбулаторная или стационарная экспертиза", — заявила адвокат.

Двадцать пятого мая перед самым закрытием галереи обвиняемый прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.

Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена.

Полиция возбудила дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия", впоследствии утяжелив пункт. Вандалу грозит до шести лет заключения.

Сам обвиняемый мотив своих действий объяснил тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих.