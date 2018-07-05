Пострадавший в ДТП в Сочи находится в больнице

СОЧИ, 5 июл — РИА Новости. Один человек, пострадавший в среду в ДТП в сочинском поселке Дагомыс, остается пока в больнице, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения администрации Сочи.

Ранее сообщалось, что в Сочи на улице Армавирской водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Центрального района города, уснул за рулем и через полосу встречного движения выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате ДТП на месте погиб 63-летний местный житель, еще трое пешеходов с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

"В настоящее время один человек, пострадавший в ДТП, остается в больнице Сочи", — заявили в управлении.