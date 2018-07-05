МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович попросил прокуратуру прекратить уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида, которую обвиняют в перепродаже лекарства, содержащего диазепам.

Москвичке, задержанной при попытке перепродать лекарство, которое она изначально купила для сына-инвалида, грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

"Мы уже работаем по этой ситуации. Я обратился в прокуратуру с тем, что очевидно, по всей информации, нет злого умысла. <…> Ясно, что это ситуация другого плана и, учитывая все обстоятельства, я обратился в прокуратуру с ходатайством и надеюсь, что не будет уголовного дела", — сказал Бунимович РИА Новости.

Он отметил важность того, что ситуацией заинтересовалась общественность и профессионалы-медики. "Я думаю, что все приведет к тому, что здесь не должно быть даже условного срока, потому что ситуация абсолютно без злого умысла. Я понимаю, что полиция завела дело, найдя это объявление по своему принципу. Претензий нет к тому, что они это совершили. Но это не та ситуация, когда мы ловим наркодилеров", — заключил он.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием закрыть уголовное дело в отношении матери шестилетнего мальчика, больного детским церебральным параличом. Как говорится в тексте, москвичка купила на интернет-форуме не зарегистрированный в России диазепам в микроклизмах. Позже в детском хосписе женщине посоветовали получить бесплатно через поликлинику диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм москвичка попыталась перепродать на том же форуме, но ее задержали.

Диазепам относится к психотропным веществам, оборот которых в России ограничен. Он также входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый правительством.