Защита Улюкаева обжаловала возврат Феоктистову двух миллионов долларов

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Защита Алексея Улюкаева подала жалобу на возврат отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 миллионов долларов наличными, которые передавались бывшему министру в качестве взятки, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

По мнению защиты, генерал не доказал право владения и распоряжения указанными деньгами. Деньги, заявила адвокат, принадлежат другому человеку, что подтверждают материалы дела.

В ходе процесса Улюкаева Феоктистов был допрошен как свидетель обвинения. Его показания легли в основу доказательств вины экс-министра во взяточничестве. Судя по ним, Улюкаев в беседе с Сечиным "с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить, это было равнозначно двум миллионам долларов".

В итоге, Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Улюкаев назвал случившееся провокацией и вину не признал.