В Приэльбрусье более 600 туристов находятся в отрезанном наводнением районе

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Более 600 туристов находятся в районе Приэльбрусья, отрезанном из-за подтопления автодороги, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Около 7.00 мск в четверг в результате обильных осадков произошел подъем уровня реки Баксан. В результате, по данным властей, подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау, разрушены четыре моста. Движение по трассе перекрыто. Отрезанными от остальной республики остались три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли, где поживают 1493 человека. Для обеспечения безопасности в них отключена подача электроэнергии. На территории Эльбрусского района введен режим ЧС.

"На различных маршрутах в горах в Приэльбрусье на сегодняшний день зарегистрировано 56 туристических групп общей численностью 625 человек. Со всеми из них налажена связь, в настоящее время никакой угрозы для них нет", — сказал собеседник агентства.