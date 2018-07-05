Матери ребенка-инвалида грозит до 8 лет колонии за перепродажу лекарства

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Москвичке, пытавшейся перепродать содержащее диазепам лекарство, которое она изначально купила для сына-инвалида, грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Такую санкцию предполагает часть 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело, уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием закрыть уголовное дело в отношении матери шестилетнего мальчика, больного детским церебральным параличом. Как говорится в петиции, москвичка купила на интернет-форуме диазепам в микроклизмах, который не зарегистрирован в России. Позже в детском хосписе женщине посоветовали получить бесплатно через поликлинику диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм москвичка попыталась перепродать на том же форуме, но была задержана полицией.

В полиции Москвы РИА Новости подтвердили факт возбуждения уголовного дела. По данным следствия, женщина "незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество – диазепам". Расследование уже решила взять на контроль Генеральная прокуратура.

Диазепам входит в список "Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", утверждаемый правительством РФ. С 1 августа 2013 года диазепам внесен в Список III психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.