Пытавшегося уплыть в Японию на плоту сахалинца оштрафуют

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июл — РИА Новости. Сахалинца, которого задержали при попытке уплыть в Японию на самодельном плоту, оштрафуют за нарушение пограничного режима, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

В среду глава Холмского районного собрания рассказал РИА Новости, что 30-летний житель села Правда Александр Коновалов пытался уплыть в Японию на самодельной лодке. После задержания мужчину направили на психологическую экспертизу.

Как сообщили в погрануправлении ФСБ, плот обнаружили в двух милях от берега. "В нарушение требований правил пограничного режима он не уведомил о выходе в море на плавательном средстве. Кроме того, ветер до 20 метров в секунду и температура воды около плюс 6 градусов представляли явную угрозу жизни и здоровью владельца плавсредства", — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, при опрокидывании плота человек без средств спасения и защиты не прожил бы и 20 минут.

"Мужчина отказывался покидать собственное "судно" и переходить на пограничный катер, однако его плот пограничники отбуксировали на берег", — информирует ведомство.

Пограничникам Коновалов заявил, что плот он построил сам для путешествий. За нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах РФ ему предстоит выплатить штраф до 15 тысяч рублей.