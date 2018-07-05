Источник назвал причину смерти экс-участницы "Дома-2"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывшая участница проекта "Дом-2" Полина Лобанова скончалась, по предварительной информации, от сердечной недостаточности, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства заявил, что 20-летнюю девушку нашли утром 4 июля в квартире ее знакомого, "безработного ровесника", на улице Авангардная. Он добавил, что у Лобановой не было определенного места жительства в Москве.

О смерти Лобановой сообщила ее сестра в Instagram. Она попросила у подписчиков материальной помощи для организации прощания.

В конце июня в Москве нашли мертвой другую бывшую участницу "Дома-2" Анастасию Тарасюк. Девушке было 24 года. Сообщалось, что она страдала от депрессии, а ее последние отношения развалились из-за ее пристрастия к алкоголю.