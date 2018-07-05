В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии ввели режим ЧС из-за подтопления

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Режим ЧС введен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии из-за подтопления автодороги, ведущей в Приэльбрусье, сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее сообщалось, что около 7.00 мск в четверг в результате обильных осадков произошел подъем уровня реки Баксан. В результате оказался подтоплен участок федеральной автодороги А-158 Прохладный-Баксан-Азау за городом Тырныауз, и сотрудники полиции перекрыли дорогу, ведущую в Приэльбрусье. По данным МЧС, из-за подъема уровня воды и подтопления участков автодороги отрезанными от остальной республики остались три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли, где поживают 1493 человека. Для обеспечения безопасности в них отключена подача электроэнергии.

"В связи с осложнением паводковой ситуации в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии введен режим ЧС", — говорится в сообщении.

По данным властей, подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау, разрушены четыре моста.

"На месте работает правительственная комиссия. Создан оперативный штаб по преодолению последствий стихии, на трассе усилены меры безопасности. Вероятность дальнейшего осложнения обстановки сохраняется", — отмечает пресс-служба.