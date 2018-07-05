В Смоленской области начали проверку после ДТП с двумя жертвами

ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства ДТП с участием трех фур и микроавтобуса в Смоленской области, в результате которого погибли два человека, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"Начато проведение доследственной процессуальной проверки по размещенной в средствах массовой информации публикации о массовой аварии, произошедшей в Сафоновском районе… Будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего, а также установлено, отвечают ли услуги перевозчика требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сообщает ведомство.
По данным следствия, в аварии погибли водитель и пассажир микроавтобуса.