В Смоленской области начали проверку после ДТП с двумя жертвами

ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства ДТП с участием трех фур и микроавтобуса в Смоленской области, в результате которого погибли два человека, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло 02:21 мск 5 июля на 297 километре трассы М-1 в Сафоновском районе. По данным управления МЧС по региону, столкнулись три фуры и микроавтобус. Как ранее сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Сафоновского района, погибли два человека и один был госпитализирован.

"Начато проведение доследственной процессуальной проверки по размещенной в средствах массовой информации публикации о массовой аварии, произошедшей в Сафоновском районе… Будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего, а также установлено, отвечают ли услуги перевозчика требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сообщает ведомство.

По данным следствия, в аварии погибли водитель и пассажир микроавтобуса.