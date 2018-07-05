В Ростове-на-Дону маршрутка врезалась в столб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть человек обратились за медицинской помощью после того как маршрутка врезалась в опору линии электропередачи в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

Авария произошла на проспекте Шолохова. "По предварительной информации, водитель маршрутного такси №85 не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи", — сказал собеседник.

На момент аварии в маршрутке было 18 человек, шестеро из них обратились за медицинской помощью.