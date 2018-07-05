Спасатели рассказали о поисках 13-летнего мальчика в Сочи

КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. В районе горного села Бабук-Аул в Сочи продолжаются поиски 13-летнего туриста, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
По данным пресс-службы, группа, выходя на маршрут, не зарегистрировалась в МЧС. Около 19:30 туристы обнаружили, что один из участников группы пропал, и сообщили об этом спасателям.
Сегодня в семь утра вертолет МЧС доставил к месту поисков дополнительную группу спасателей, а также необходимое снаряжение. Поиски идут в окрестностях высокогорного озера Хуко, в районе родника Холодный и поляны Стадника, также спасатели обследуют берега притоков реки Шахе.
В отряде 42 человека, в том числе медик и кинологи. Кроме того, поиск ведут специалисты Кубань-СПАС.