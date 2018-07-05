Под Липецком два человека пострадали при столкновении машины с поездом

ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Легковой автомобиль попал под грузовой поезд в Липецкой области, пострадали два человека, сообщает в четверг Юго-восточная железная дорога.

По данным главного управления МЧС области, информация о ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде станции "Дон" на территории Задонского района поступила в 22.54 мск 4 июля.

"Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед грузовым поездом, грубо нарушив правила дорожного движения. Машинист подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако ввиду недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось. В ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗ 2107", — говорится в сообщении ЮВЖД.

Как отмечает управление МЧС, схода вагонов не произошло, железнодорожные пути повреждены не были, а пострадавших доставили в липецкую областную клиническую больницу.

По данным ЮВЖД, в результате аварии был задержан на 41 минуту пассажирский поезда №237 Анапа — Москва.